i-carabinieri-controllano-109-aziende-agricole,-62-non-in-regola

Denunciate 56 persone per reati vari, sanzioni per quasi mezzo milione

Roma, 25 lug. (askanews) – Vasta operazione di vigilanza straordinaria nel settore agricolo del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro insieme all’Ispettorato Nazionale del Lavoro e l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (Inps): l’operazione ha interessanto le province di Mantova, Modena, Latina, Caserta e Foggia. Sono state ispezionate complessivamente 109 aziende agricole di cui 62 presentavano delle irregolarità, mentre su 505 lavoratori controllati, 236 sono risultati irregolari, di cui 3 minorenni e 136 cittadini extracomunitari. Ventisette i provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale. Comminate sanzioni per un importo complessivo pari a poco meno di 476.000 euro. Sono state inoltre deferite a vario titolo all’Autorità Giudiziaria 56 persone, di cui 3 per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo, 46 per violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 6 per violazione delle disposizioni del Testo Unico sull’Immigrazione ed una per furto di energia elettrica.