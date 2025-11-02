i-carabinieri:-mai-espresso-dubbi-sull’impiego-dei-militari-a-gaza

Milano, 2 nov. (askanews) – “Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, non ha mai in nessuna occasione rappresentato al Ministro della Difesa, Guido Crosetto, dubbi circa un eventuale impiego di assetti militari nella Striscia di Gaza nell’ambito della Forza internazionale che potrebbe essere dispiegata per stabilizzare l’area”. La precisazione arriva dal Comando Generale dei Carabinieri che definisce “assolutamente privo di fondamento” il contenuto dell’articolo pubblicato oggi sul quotidiano La Stampa dal titolo “Dubbi nel governo sui militari nella Striscia. I Carabinieri frenano sulla forza internazionale”. “Un’ipotesi che avrebbe potuto essere facilmente verificata se l’Ufficio Stampa dell’Arma fosse stato preventivamente contattato”, prosegue il Comando Generale dei Carabinieri sottolineando che “l’Arma dei Carabinieri dispone di competenze e unità pienamente in grado di affrontare qualsiasi esigenza operativa, in qualunque teatro d’impiego”.