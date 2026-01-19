lunedì, 19 Gennaio , 26

i-carabinieri-salvano-una-bimba-di-5-mesi-dopo-l’allarme-al-112
I Carabinieri salvano una bimba di 5 mesi dopo l’allarme al 112

I Carabinieri salvano una bimba di 5 mesi dopo l’allarme al 112

Video NewsI Carabinieri salvano una bimba di 5 mesi dopo l'allarme al 112
Redazione-web
Di Redazione-web

Intervento tempestivo a Catania, la madre tentava di soffocarla

Roma, 19 gen. (askanews) – I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania hanno salvato la vita a una bambina di 5 mesi. A far scattare il rapido intervento, la chiamata al 112 da parte della sorella della giovane mamma che, dopo essersi chiusa a chiave in camera da letto con la piccola, aveva inviato un messaggio in cui manifestava l’intenzione di compiere un gesto estremo.In pochi minuti i carabinieri hanno raggiunto l’abitazione e forzato la porta della stanza, riuscendo a bloccare la donna mentre stava soffocando la piccola con le mani e con un cuscino.La piccola ha ripreso conoscenza dopo che le è stato praticato il massaggio cardiaco; è stata poi trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale “San Marco”, dove è ricoverata nel reparto di Pediatria ma non è in pericolo di vita.La madre è stata sottoposta a Trattamento Sanitario Obbligatorio (T.S.O.) e ricoverata presso il reparto di Psichiatria per l’avvio delle cure e degli accertamenti specialistici.

