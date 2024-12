I cartelli messicani testano i nuovi mix di fentanyl su senzatetto, conigli e polli

ROMA – Trenta dollari. E’ il prezzo che i cartelli messicani pagano ai senzatetto per testare i nuovi mix di fentanyl. Cavie umane. È questo il livello di brutalità a cui i narcos sono arrivati per dominare il mercato. Le restrizioni sulle materie prime, soprattutto dalla Cina, li hanno spinti a soluzioni creative e pericolose per mantenere la produzione. Il risultato è un laboratorio improvvisato dove la precisione cede il passo all’azzardo, mescolando il farmaco con sedativi per animali e anestetici.

Servono ovviamente dei tester. E allora, racconta il New York Times, ecco a disposizione tossicodipendenti, conigli e polli. Se un coniglio sopravvive più di 90 secondi, la dose è considerata troppo debole per il mercato americano.

Un “cuoco” del cartello spiega al giornale che, per rendere il prodotto più potente, si aggiunge xilazina, un tranquillante per animali. “Se una gallina muore in un minuto, il prodotto è pronto”, dice.

La domanda negli Stati Uniti spinge i cartelli a rischiare sempre di più. I cartelli reclutano studenti di chimica, costretti a testare i composti sui senzatetto. Chi sbaglia viene rinchiuso in stanze infestate da serpenti e topi, senza cibo né acqua.

L’organizzazione dei cartelli è frammentata. Alcuni cercano di creare formule meno letali, ma altri vedono la letalità come un’arma di marketing: i tossicodipendenti cercano il limite con dosi più pericolose, per ottenere lo “sballo” massimo. “Uno muore e dieci nuovi tossicodipendenti prendono il suo posto”, dice un uomo del cartello.

Uno dei capi ha 22 anni ma già alcuni anni di esperienza, gestisce tre laboratori. Per testare i nuovi lotti, inietta il fentanyl a conigli e galline acquistati nei negozi locali. Solo che ultimamente gli animali hanno smesso di reagire come prima: “I chimici cinesi ci mandano prodotti diluiti”, dice. E dunque si provano nuovi mix, con anestetici come la procaina. “Non è colpa nostra se gli americani vogliono drogarsi”, dice.

