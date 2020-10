Sbarca Lynk & Co di Geely e Volvo. Si prenota online l’auto per un mese, tutto compreso, e l’abbonamento si può rinnovare o disdire. Ecco come funziona

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo I cinesi lanciano in Europa il “Netflix dell’auto” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento