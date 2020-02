“Abbiamo chiesto di valutare la possibilità di un isolamento volontario di 2 settimane per i ragazzi in età scolare, di qualunque nazionalità, italiani compresi, che tornassero dalle zone infette, nemmeno da tutta la Cina, prima di entrare in classe”. In un’intervista a La Stampa il governatore de Veneto Luca Zaia dice chiaro e tondo che non ci sta che sia passata “’idea di quattro rozzi localisti che volevano fare un po’di voti sulla pelle dei cinesi” e che invece la proposta sua e di altri tre colleghi presidenti di Regione nel Nord, formalizzata con una lettera al governo, “era una proposta di semplice buon senso”.

L’articolo “I cinesi non sono untori, no ai voti sulla loro pelle”, dice il governatore Zaia proviene da Notiziedi.

