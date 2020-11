AGI – Nevada, Arizona, Georgia, Pennsylvania e North Carolina: gli occhi del mondo sono puntati su questi cinque Stati americani che nelle prossime ore (o forse giorni) decideranno la corsa alla Casa Bianca. La sfida dell’ultimo miglio si gioca su due piani: quello alle urne dove il candidato democratico, Joe Biden, si è già aggiudicato 253 grandi elettori sui 270 necessari; e quello legale, su cui sembra puntare tutto il presidente uscente, Donald Trump, che per tutto il giorno ha denunciato su Twitter le frodi elettorali, e ha schierato la massima potenza di fuoco dei suoi avvocati per cercare di arginare l’ondata dei voti per posta che sembrano nella stragrande maggioranza finire nel forziere di Biden.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo I cinque stati che per un pugno di voti decideranno il futuro dell’America. E del mondo proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento