I Coma_Cose tornano con il singolo “Malavita”

Un mix che fonde mandolini, echi di flamenco con un ritmo urban

Milano, 25 apr. (askanews) – A distanza di un anno dalla loro ultima release, i Coma_Cose tornano con “Malavita” il nuovo singolo in uscita il 26 aprile in radio e su tutte le piattaforme digitali. Con questo nuovo singolo, Asian Fake e Coma_Cose iniziano il nuovo percorso discografico con Warner Music Italia. Prodotto da Merk & Kremont, Malavita (Asian Fake/Warner) ha una sonorità inedita per la band, un sorprendente mix che fonde mandolini ed echi di flamenco con un ritmo urban trascinante e molto coinvolgente.

Il brano, originale e fresco, ha una prospettiva e uno stile narrativo diversi dal solito, non è una canzone in prima persona, ma il racconto in prosa di uno spaccato di vita. La protagonista della canzone è una donna dal passato burrascoso che decide di cambiare vita andandosene da un contesto opprimente che la tiene prigioniera. Nel testo di MALAVITA si uniscono immagini contemporanee molto vivide a un linguaggio che pesca dal cantautorato anni ’70, già firma della band che da sempre ama mischiare codici ed epoche musicali. Intimi, delicati e allo stesso tempo dirompenti, i Coma_Cose sono il duo più interessante del panorama musicale attuale, apprezzati fin dal loro esordio con l’EP-manifesto “Inverno Ticinese” (2017), successo poi riconfermato con gli album “Hype Aura” (2019), “Nostralgia” (2021) e “Un Meraviglioso Modo Di Salvarsi” (2022) e con due partecipazioni a Sanremo (2021 e 2023) rimaste entrambe nell’immaginario di tutti come tra i momenti più emozionanti della storia del Festival degli ultimi anni. Il lunghissimo tour “Un Meraviglioso Modo Di Incontrarsi” ha portato i Coma_Cose nelle principali venue italiane per poi oltrepassare l’Oceano con due date speciali in USA, Miami e Los Angeles.