I commercialisti scendono in campo per donare il sangue

L’iniziativa è stata promossa da Gabriella Savigni in collaborazione con l’Avis e Ats

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tempio Pausania, presieduto da Gabriela Savigni, comunica che mercoledì 21 aprile 2021 ha organizzato una giornata dedicata alla raccolta di sangue aperta agli iscritti e ai collaboratori di studio, in collaborazione con l’Avis comunale Olbia e l’Ats

La raccolta verrà effettuata, a mezzo autoemoteca mobile, presso la sede dell’Ordine (in via Capo Verde 2/a – Delta Center) a partire dalle ore 8:00 fino alle ore 12:30.

L’intento è quello di rendere l’iniziativa un’occasione stabile di solidarietà sensibilizzando colleghi e clienti alla pratica della donazione.

Olbia, ha una rilevante necessità di sangue dovuta alla presenza di due ospedali, che devono garantire servizi a un grandissimo numero di utenti che aumenta sensibilmente nel periodo estivo e, soprattutto, offrire una costante provvista di sangue a favore dei talassemici, il cui numero in Sardegna è particolarmente rilevante.

“L’iniziativa – sottolinea la Presidente Savigni – rappresenta un’importante occasione di solidarietà e promozione della cultura della donazione. Il ruolo del Commercialista è quello di assistere le imprese e le famiglie e di essere attivo nella società civile.

Con questo spirito abbiamo ritenuto opportuno aderire alla campagna di sensibilizzazione dell’Avis volta a risolvere la problematica della carenza di sangue in città.”

“Sono particolarmente lieto – evidenzia Gavino Murrighile, Presidente dell’Avis – che la prima raccolta del mio mandato sia coincisa con l’adesione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti, del quale mi onoro di far parte, da sempre attenti ai temi economico sociali del territorio.”

“Ringrazio l’Avis di Olbia e l’Ordine dei Commercialisti – commenta Marco Cocco, primario del Centro Trasfusionale, – per la straordinaria sensibilità. In una situazione di cronica carenza di sangue è confortante vedere una tale disponibilità, che ci consente di essere più ottimisti per il futuro”.

L’articolo I commercialisti scendono in campo per donare il sangue proviene da Notiziedi.

