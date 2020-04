Uno se non due carrelli stracolmi di tutto, dalla frutta alla verdura, dalla carne al pesce. Immagini comuni in tempo di coronavirus all’uscita dai supermercati di tutta Italia.

Ma gli esperti ci invitano a non abbondare, e non solo per la linea, ma anche perché si rischia di sprecare cibo fresco che va a male, a meno che non si abbia una famiglia numerosa tipo quella di ‘Appuntamento sotto il letto’, l’indimenticabile film, con Henry Fonda e Lucille Ball.

Negli altri casi, una lista utile

L’idea di realizzarla è nata dalla collaborazione tra il team di Robin Foood Onlus e Banco Alimentare.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo I consigli per una la lista della spesa ‘sana’ di una settimana proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento