I contagi sono 2.844, record dal lockdown. Viminale, controlli rigorosi

AGI – Si impenna ancora la curva epidemica in Italia. I nuovi casi oggi sono 2.844, mai così tanti dalla fine del lockdown (ieri erano 2.499), per di più a fronte di un leggero calo dei tamponi, 118.932 oggi, circa 1.400 meno. Il totale dei casi sale così a 322.751. In aumento anche i decessi, 27 oggi contro i 23 di ieri, per un totale di 35.968. I guariti sono 1.247 (ieri 1.126), e sono in tutto 231.217. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

A trainare la crescita anche oggi è la Campania, con 401 casi,

