I convocati della Juventus: coperta corta in attacco, out un pilastro bianconero

Cristiano Ronaldo out. Il nome del portoghese non compare nella lista dei convocati di Maurizio Sarri per la sfida di campionato contro il Brescia. In attacco sono presenti sono quattro giocatori, tra questi un giovane. Tra i big, presenti soli Dybala, Cuadrado e Higuain. Quindi scelte quasi obbligatorie per il tecnico bianconero. In panchina ci sarà anche Giorgio… continua a leggere sul sito di riferimento