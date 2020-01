I convocati della Juventus per la sfida di Serie A contro il Cagliari

​Si riparte. Dopo la sosta natalizia riprende il cammino delle squadre di Serie A. La ​Juventus ospiterà all’Allianz Stadium il sorprendente Cagliari, quest’anno in piena zona Europa League. Una gara insidiosa per i bianconeri. Per l’occasione Maurizio Sarri dovrà rinunciare al solito Chiellini (che tornerà a febbraio) e allo squalificato Bentancur (espulso durante il match di Supercoppa Italiana). Ecco i convocati ⚫️⚪️ per la prima del 2020!#JuveCagliari#ForzaJuve#FinoAllaFine… continua a leggere sul sito di riferimento