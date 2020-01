I convocati della Roma: altre tegole per Fonseca, due giocatori out per il Genoa

Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Roma e della Serie A! La Roma si rituffa in campionato dopo aver superato gli ottavi di finale di Coppa Italia ma, in casa del Genoa domani, si ritroverà di nuovo in emergenza. E’ stato lo stesso allenatore giallorosso Paulo Fonseca, in conferenza stampa, ad anticipare l’ennesima defezione: “Perotti ha avuto un trauma nella partita contro il Parma e non potrà giocare. Difficilmente sarà… continua a leggere sul sito di riferimento