I coreani corrono a fare rifornimento: prezzo petrolio salirà ancora
I coreani corrono a fare rifornimento: prezzo petrolio salirà ancora

Lunghe file alle stazioni di servizio, le immagini a Seoul

Roma, 10 mar. (askanews) – A Seoul gli automobilisti sudcoreani corrono a fare rifornimento, con lunghe code alle stazioni di servizio, dopo l’impennata dei prezzi del petrolio in seguito al conflitto in Medio Oriente.”Sono venuto subito a fare il pieno perché sembra probabile che (il prezzo del petrolio) continuerà a salire”, dice ad Afp Kim Tae-hoon, uomo d’affari.”Prima facevo regolarmente il pieno una volta a settimana, ma ora cerco di farlo ogni volta che trovo una stazione di servizio più economica”, aggiunge un altro imprenditore, Lee In-Tae.

