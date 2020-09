“I costi devono essere la nostra ossessione”, dice il nuovo ad di Alitalia

AGI – Prende forma la nuova Alitalia. Anche se al momento la newco non è stata ancora costituita e il piano industriale ancora non c’è, l’obiettivo dell’amministratore delegato designato Fabio Lazzerini è quello di agire in “discontinuità” rispetto al passato e quindi partire mantenendo una compagnia con i conti in ordine.

“I costi devono essere l’ossessione del management della nuova azienda perché l’efficienza è fondamentale”, ha sottolineato Lazzerini nel corso di un’audizione alla Camera. Il posizionamento della nuova compagnia “dovrà essere per forza su un settore di mercato premium” mentre “la struttura che ha l’attuale compagnia e che probabilmente avrà la nuova è assolutamente diversa da quella di una low cost”.

