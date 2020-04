“Il policentrismo confusionale non funziona, sconcerta e non è in linea con le configurazioni istituzionali. In una situazione di emergenza come quella attuale a prevalere dovrebbe essere il provvedimento nazionale”. Il costituzionalista Cesare Mirabelli non ha dubbi: il continuo valzer delle ordinanze “non può che ingenerare caos”.

“C’è una coincidenza di tempi e una contrapposizione di contenuti quasi permanente tra governo e Regioni – spiega -. In precedenti Dpcm è stata lasciata a livello locale la possibilità di adottare misure diverse, anche più severe, ma poi è successo, ad esempio, che le restrizioni all’ingresso in Sicilia attraverso lo stretto di Messina siano state annullate.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo I costituzionalisti ‘bocciano’ le ordinanze locali: “Così si crea solo confusione” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento