I Cugini di Campagna contro i Maneskin: “Copiano il nostro look”. È ironia sui social

ROMA – Sono la band del momento. Hanno trionfato a Sanremo e all’Eurovison con ‘Zitti e buoni’, conquistando l’Europa a colpi di rock. E qualche giorno fa per loro è arrivata la consacrazione anche sul territorio americano. A benedire i Maneskin, niente meno che i Rolling Stones che hanno scelto i quattro ragazzi romani per aprire il loro concerto di Las Vegas lo scorso 6 novembre, ringraziandoli la sera stessa pubblicamente dopo la loro esibizione che ha infiammato il palco dell’Allegiant Stadium.

07 Novembre 2021 I #Maneskin aprono il concerto dei Rolling Stones e vengono ringraziati da Mick Jagger con “grazie ragazzi” pic.twitter.com/X0JI792gkv — Daily Drama 2021 (@dailydrama2021) November 7, 2021

‘A rovinargli la festa’ la polemica circa il look a stelle e strisce sfoggiato dal cantante Damiano, simile a quello di Nick Luciani, storico componente de I Cugini di Campagna. In un post sulla pagina ufficiale del gruppo Instagram i due outfit vengono messi a confronto e commentati con le seguenti parole: “I Maneskin si sono esibiti negli Usa, prima dei Rolling Stone imitando nel vestire i Cugini di Campagna. Basta copiare i nostri abiti”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ð��ˆ ð��‚ð��®ð�� ð��¢ð��§ð��¢ ð���ð��¢ ð��‚ð��šð��¦ð��©ð��šð�� ð��§ð��š ð��”ð��Ÿð��Ÿð��¢ð��œð��¢ð��šð��¥ð��ž (@i_cugini_di_campagna_official)

CUGINI DI CAMPAGNA CONTRO MANESKIN: I COMMENTI IRONICI SUI SOCIAL

L’accusa de I Cugini di Campagna ha fatto esplodere l’ironia sul web. Su Twitter c’è chi socializza un’immagine del film Rocky in cui Apollo Creed sale sul ring con mantello e cilindro a stelle strisce commentando: “Si è chiaramente ispirato ai Cugini di Campagna”. E chi preferisce Wonder Woman per fare un riferimento simile. “Diamo credito ai #CuginiDiCampagna. Non solo i #Maneskin, in passato anche Ginger Spice, Robin Williams, Katy Perry e Britney Spears hanno palesemente copiato i loro outfit”, twitta un terzo allegando le foto dei vip in questione con outfit ‘Stars and Stripes’

Apollo Creed che si è chiaramente ispirato ai “Cugini di Campagna”. #cuginidicampagna pic.twitter.com/EWPlI2JNYs — E w a n (@DeerEwan) November 8, 2021

I #cuginidicampagna accusano i @thisismaneskin di copiargli i vestiti.

In realtà so’ I Cugini di Campagna che hanno copiato il vestito di Wonder Woman.

Bah. pic.twitter.com/NnPBmCviol — La sorella con l’orchite (@DarioBallini) November 8, 2021

Diamo credito ai #CuginiDiCampagna.

Non solo i #Maneskin, in passato anche Ginger Spice, Robin Williams, Katy Perry e Britney Spears hanno palesemente copiato i loro outfit. pic.twitter.com/s3Nar0uhWQ — @ᴛᴏʀᴀᴋᴊᴋᴊ (@Torakjkj) November 8, 2021

