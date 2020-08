AGI – Gli Stati Uniti hanno raggiunto ieri la cifra di 5.244.238 casi confermati di Covid-19 e d 167.029 decessi, con 52.549 infezioni in più rispetto a mercoledì e 1.120 nuovi decessi, secondo il conteggio indipendente della Johns Hopkins University. Nonostante non sia più lo Stato con il maggior numero di contagi, New York rimane comunque il più colpito in termini di morti negli Stati Uniti con 32.805, più che in Francia o Spagna. Nella sola “Grande Mela” sono morte finora 23.610 persone.

Segue il New Jersey con 15.893, la California con 10.813, il Texas con 9.771 e la Florida con 8.913.

I dati di Usa e Brasile. Lo scontro sulla "quarantena" tra Londra e Parigi. Le ultime news

