I dazi cambiano l’Università: in Italia arriva la laurea magistrale in diritto doganale

ROMA – L’Università di Genova avrà un corso di laurea magistrale sui temi del diritto doganale, del commercio internazionale e dell’internazionalizzazione. In attesa della sua attivazione, sarà avviato un master per rispondere alle esigenze di formazione segnalate dalle aziende dopo l’introduzione dei dazi da parte degli Stati Uniti.

Ad annunciarlo è stata la deputata di Noi Moderati, Ilaria Cavo, nel corso della conferenza stampa di presentazione, oggi alla Camera, della terza edizione del Forum del Commercio internazionale. “Lavorando a questo forum abbiamo toccato con mano l’esigenza di formare anche nello specifico su queste tematiche. Abbiamo chiesto all’Ateneo la disponibilità del Rettore, che ha apprezzato la proposta.

Possiamo dire che in cantiere c’è questo corso di laurea magistrale dedicato all’export, al diritto doganale e al commercio internazionale. Sono tematiche fondamentali ormai non più rinviabili anche in una formazione specifica. Nel frattempo la soluzione più pratica e concreta è quella di partire con un master per andare poi a costruire il corso di laurea che interesserà il Dipartimento di Economia e di Giurisprudenza”, ha detto Cavo.

Soddisfatto anche il deputato del Pd Alberto Pandolfo, che insieme alla collega Cavo ha sostenuto il progetto universitario: “È una proposta bipartisan che arricchisce la nostra città e punta alla formazione su temi specifici che hanno ricadute importanti sul nostro territorio”, ha commentato Pandolfo, spiegando che “in queste settimane ho avuto modo di incontrare i floricoltori e i vivaisti, rappresentanti di un settore molto specifico della nostra Liguria. Mi hanno manifestato la loro difficoltà nell’incertezza che i dazi provocano sul territorio. Servono formazione e ricette da mettere in campo in questi tempi difficili e per poi attuarle qui in Parlamento. Dobbiamo dare un supporto a questo settore perché è fondamentale per il territorio della Liguria”.

La terza edizione del Forum del commercio internazionale è in programma venerdì 10 ottobre a Milano, alla presenza del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, del vicepresidente della Commissione Ue Raffaele Fitto, e del viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi. Un panel specifico sulla formazione vedrà l’intervento della ministra dell’Università Anna Maria Bernini.

Tra i relatori della tavola rotonda sui dazi c’è anche l’avvocato Sara Armella, managing partner di Studio Armella&Associati e direttore scientifico di ARcom formazione. “È un evento unico nel suo genere che unisce imprese, studiosi, istituzioni, giornalisti allo scopo di ragionare e costruire delle prospettive sul commercio internazionale- ha detto Armella- Parleremo della crisi innescata dai dazi perché molte aziende subiscono dei rallentamenti nelle vendite verso gli Stati Uniti o addirittura dei tagli di commesse. Però la situazione attuale dà anche l’opportunità di guardare oltre, di diversificare gli scambi internazionali andando verso Paesi diversi, Paesi emergenti che stanno crescendo anche a doppia cifra che hanno quindi delle prospettive di crescita e di miglioramento molto forti. Certo non si potrà cancellare improvvisamente quello che per noi rappresentano gli Stati Uniti verso gli Stati Uniti vendiamo il 10% del nostro export. E’ però vero che dovremo in qualche modo ripensare la filiera e quindi dar vita a tutta una serie di strategie di diversificazione sull’export importanti che cercheremo di analizzare durante il forum”.

