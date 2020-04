I detenuti di Monza pronti a donare il sangue per l’emergenza virus

I detenuti del carcere di Monza si sono detti “disponibili qualora ci fosse la necessità a prestarsi come donatori di sangue”. Lo hanno annunciato al garante dei detenuti per la Lombardia Carlo Lio, che questa mattina è andato a parlare con un gruppo di loro, nel penitenziario, collegandosi, via Skype anche con il garante nazionale Mauro Palma. Per Lio, intervistato dall’AGI, si tratta di “un grande gesto, di umana solidarietà quello che arriva da Monza. Anche lì, come in tutti i penitenziari del Paese, si devono fare i conti con le celle troppo piene. Che in questo periodo di emergenza sanitaria si possono trasformare in pericolosi focolai di contagio.

