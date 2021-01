I dipendenti di Google hanno creato un sindacato 

AGI – Un gruppo di oltre 225 tra ingegneri e altri dipendenti di Google ha annunciato la nascita di un sindacato dei lavoratori. Lo rivela il New York Times che racconta come questo sindacato sia un inedito nella Silicon Valley, storicamente poco propensa alla formazione di associazioni di lavoratori nelle aziende hi-tech.

La creazione sindacato è in realtà un fatto inusuale per tutta l’industria tecnologica americana, composta in gran parte da manager e colletti bianchi. Per anni infatti si è cercato di resistere ai tentativi dei lavoratori di trovare una qualsiasi forma di organizzazione sindacale.

Ma le crescenti richieste dei dipendenti di Google di rivedere le politiche aziendali in materia di retribuzione,

