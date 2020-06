I dispositivi esposti rubati dagli Apple Store sono inutilizzabili

Durante le proteste per la morte di George Floyd, i manifestanti negli Stati Uniti stanno continuando a saccheggiare le piccole e grandi aziende in tutto il paese, con gli Apple Store che stanno diventando un obiettivo sempre più popolare per i ladri.

Durante i quattro furti con scasso in diversi Apple Store, sono stati rubati diversi iPhone, iPad, Mac e Apple Watch per un valore di migliaia di dollari e, un’immagine condivisa su Twitter, mostra qualcosa che non abbiamo mai visto prima: il messaggio che Apple mostra sui dispositivi bloccati che vengono rubati dai suoi negozi.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo I dispositivi esposti rubati dagli Apple Store sono inutilizzabili proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento