“Siempre vivirás con nosotros, Jefe. En cada rincón, y en nuestros corazones, siempre estarás presente, Jefe”. Ecco la traduzione del messaggio: “Vivrai sempre con noi, capo. In ogni angolo, e nei nostri cuori, sarai sempre presente, capo”. Questo è solo uno dei tanti tributi pubblicati dal canale instagram dei Dorados di Sinaloa, la compagine messicana che è stata allenata per due intense stagioni da Diego Armando Maradona. Ecco una breve cronistoria del rapporto tra Diego e il club centroamericano: il 7 settembre del 2018 Maradona viene annunciato come nuovo tecnico dei Dorados. Con la formazione arancionera il Diez perde due volte il campionato di seconda divisione messicana, in entrambe le circostanze nella doppia finale contro l’Atlético San Luis, e rassegnando le dimissioni il 14 giugno del 2019 per motivi di salute.

Diego amato anche come allenatore

Anche se la squadra non ha raggiunto la prima divisione non si può dire che il risultato sportivo sia trascurabile, tutt’altro. Il tanto vituperato Maradona allenatore ha rilevato una compagine disastrata (come dimostra una docufiction Netflix) e ha sfiorato per ben due volte il salto di categoria. Maradona è molto amato dalla gente di Culiacan. In molti, però, hanno banalizzato l’esperienza messicana di Diego visto che il capoluogo sinaloense è uno dei fortini dei cartelli messicani. Scontato, per i media locali (e non solo), il paragone con la malavita napoletana. Vi mostriamo un paio di contributi video, ma è incredibile che il club messicano sta pubblicando un tributo al giorno. E’ giustamente sconvolto per la dipartita di una leggenda.

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/CIE5VQ7ssn1/”]

Questo il canale ufficiale per ammirare tutti i tributi della compagine messicana

The post I Dorados straziati per la morte di Maradona: un tributo al giorno per il loro ‘Jefe’ – VIDEO! appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento