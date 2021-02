AGI – Il Bitcoin scende a 48.633 dollari, in calo del 10,93%, dopo i record dei giorni scorsi quando ha sfondato quota 58 mila dollari. Ieri, durante una video conferenza organizzata dal New York Times, il segretario del Tesoro Usa, Janet Yellen, ha detto che Bitcoin è “estremamente inaffidabile” per garantire le transazioni, aprendo al contempo alla possibilità di un dollaro digitale basato su blockchain.

Yellen, si è detta favorevole ai tentativi di creare un “dollaro digitale”, ‘stampato’ dalla Federal Reserve e basato sulla tecnologia Blockchain come accade per le altre criptovalute. Per Yellen, un dollaro digitale potrebbe essere “più veloce,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo I dubbi di Janet Yellen hanno fatto crollare il Bitcoin proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento