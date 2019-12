I due Papi: cast e trama del film Netflix

È disponibile su Netflix il film I due Papi che racconta un momento storico molto cruciale: il passaggio di consegne tra i pontefici Benedetto XVI e Francesco, ex cardinale Bergoglio. La pellicola, diretta da Fernando Meirelles e sceneggiata da Anthony McCarten, è basata sull’opera teatrale dello stesso McCarten del 2017 intitolata The Pope. Il film prende in esame il rapporto tra i due papi agli antipodi con umorismo e finezza, affidandosi sul talento dei rispettivi protagonisti: un monumentale Anthony Hopkins e uno straordinario Jonathan Pryce.

I due Papi: la trama del film di Netflix

La storia de I due Papi inizia nel 2012, quando il cardinale Jorge Bergoglio, frustrato e deluso dalla direzione intrapresa dalla Chiesa, si reca in visita a Roma da Papa Benedetto XVI per annunciare le sue dimissioni. Il soggiorno, però, finisce per diventare l’occasione per i due per conoscersi meglio, confrontarsi sulle loro idee, spingendo il pontefice a compiere una scelta sorprendente: Benedetto XVI rifiuta la richiesta di dimissioni di Bergoglio e dichiara di volerlo nominarle come suo successore.

Papa Benedetto XVI e Papa Francesco sono due pontefici le cui interpretazioni della dottrina appaiono diametralmente opposte; il primo, l’ex cardinale Joseph Ratzinger, è un uomo conservatore, mentre Bergoglio è umile e liberale. L’attuale pontefice sente di non poter più essere una guida spirituale: siamo in un periodo delicato, a cavallo tra il 2010 e 2013 in cui la Chiesa è travolta dal caso Wikileaks e gli scandali sessuali. A questo si aggiunge l’età avanzata e i suoi problemi di salute che lo costringono a ritirarsi. L’incontro con Bergoglio sarà fondamentale per dare una svolta alla sua vita.

I due Papi su Netflix: il cast del film

Anthony Hopkins interpreta Joseph Ratzinger / Papa Benedetto XVI, mentre Jonathan Pryce veste i panni di Jorge Mario Bergoglio / Papa Francesco. Per i loro ruoli, sono stati entrambi candidati al Golden Globe. Accanto ai due protagonisti, troviamo Juan Minujín nel ruolo di un giovane Jorge Mario Bergoglio; Luis Gnecco interpreta il cardinale Hummes; Cristina Banegas è Lisabetta; María Ucedo nel ruolo di Esther Ballestrino; e Renato Scarpa è il Camerlengo.

I due Papi è disponibile su Netflix dal 20 dicembre.

continua a leggere sul sito di riferimento