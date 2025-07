“i-fantastici-4:-gli-inizi”,-arriva-la-famiglia-di-kirby-e-pedro-pascal

Nei cinema il film sulle origini dei personaggi Marvel

Roma, 23 lug. (askanews) – Si va alle origini del mito con “I Fantastici 4: Gli Inizi”, uno dei film più attesi del 2025, ora nei cinema italiani. Sullo sfondo di un vivace mondo retro-futuristico ispirato agli anni ’60, il film introduce la prima Famiglia Marvel, composta da Mister Fantastic interpretato da Pedro Pascal, la Donna Invisibile-Vanessa Kirby, la Torcia Umana-Joseph Quinn e la Cosa, interpretata da Ebon Moss-Bachrach. Il regista Matt Shakman li ha raccontati così: “Loro rappresentano l’ottimismo, gli ideali, la pace, in fondo sono tutto questo. Vivono la vita così e lo fanno per avere un mondo migliore” Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, i protagonisti del film devono difendere la Terra da una vorace divinità spaziale chiamata Galactus. Pedro Pascal ha raccontato così questa avventura: “Credo che l’obiettivo del film fosse proprio di onorare il fumetto originale. Vanessa mi ha introdotto a questo mondo, mi ha spiegato il vero legame tra i due protagonisti, Sue e Reed, mi ha fatto capire che è la storia di una relazione, di un matrimonio, di una famiglia, che naviga come può attraverso delle crisi. Affrontano crisi domestiche e crisi universali e, soprattutto, combattendo per restare sempre insieme”.