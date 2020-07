AGi – Tra gennaio e giugno di quest’anno in Italia sono stati commessi 131 omicidi, il 19% in meno rispetto ai 161 dello stesso periodo del 2019: sono aumentate, pero’, le vittime di sesso femminile (da 56 a 59, il 5% in piu’) che quest’anno rappresentano il 45% del totale contro il 35% del 2019. E’ uno dei dati piu’ significativi che emergono dal report sulla violenza di genere elaborato dal Servizio analisi criminale della direzione della Polizia criminale diretta dal prefetto Vittorio Rizzi. In sostanza, sottolineano gli autori, “il periodo del lockdown ha influito positivamente sul numero totale degli omicidi ma non sugli omicidi con vittime di sesso femminile,

L’articolo I femminicidi sono aumentati nonostante il lockdown proviene da Notiziedi.

