I ‘Ferragnez’ protagonisti degli ‘Ambrogini d’oro’ di Milano

AGI – Lei elegantissima in cappotto Dior blu, abito nero e scarpe rosse “per combattere la violenza contro le donne” (come spiega nelle immancabili storie Instragram); lui in camicia bianca, abito e cappotto nero, ma capelli eccentricamente azzurri: è il 7 dicembre e nel 2020 sono i ‘Ferragnez’ a rubare la scena degli Ambrogini d’oro, la civica benemerenza conferita ogni anno a Milano in occasione del santo patrono della città, Ambrogio.

La coppia Chiara Ferragni- Federico Lucia (il vero nome di Fedez) si è meritata la medaglia d’oro per aver “messo la propria notorietà al servizio della città”,

