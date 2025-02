I fischi? Carlo Conti: “La vera classifica la farà il pubblico nei prossimi giorni”

di Viviana Astazi

SANREMO – Carlo Conti, in conferenza stampa all’indomani della finale del Festival di Sanremo vinto a Olly, ha risposto a una domanda sui fischi partiti ieri sera al momento della lettura della classifica, che ha visto Giorgia arrivare sesta. “La classifica di Sanremo fotografa solo un momento di votazione. L’ho detto anche a Giorgia ieri sera. Sono convinto che la vera classifica la farà il pubblico nei prossimi giorni attraverso gli ascolti in radio”.

IL SISTEMA DI VOTO

Sul sistema di votazione tra sala stampa, radio e televoto, Conti ha detto: “Nel pomeriggio avrete i risultati definitivi delle singole giurie, ma mi pare di capire che i pareri siano simili tra loro”. Non si prevede dunque un cambiamento nel metodo di espressione delle preferenze, almeno al momento.

“PER ME È STATA KERMESSE BAUDIANA, TANTA BUONA MUSICA”

“È stato un Festival normalizzatore e sovranista?”, chiede la sala stampa a Carlo Conti. Il direttore artistico risponde così: “Secondo me il Festival è il Festival. Per me è il Festival baudiano, perché ci ha insegnato a farlo in questo modo, con le sue polemiche e quant’altro. Credo che sia una meravigliosa messa cantata dove a volte puoi inserire la chitarra elettrica o l’organo, un meraviglioso coro collettivo. Spero che sia stato un festival baudiano nel miglior senso della parola, con tanta buona musica. Spero che almeno un po’ delle canzoni di questi festival possano restare nel tempo: quella sì che sarebbe una vittoria”.

“RIPRESO LAVORO INIZIATO NEL 2015, SPERO DI AVERLO FATTO NEL MODO MIGLIORE”

“Ho accettato questo impegno non come sfida, ma per riprendere un lavoro iniziato con l’azienda nel 2015. È stato facile perché abbiamo lavorato non per noi stessi, ma per l’azienda e per gli italiani, per farli gioire. Ho cercato di lavorare in questo senso e spero di averlo fatto nel modo migliore. Il problema vero sarà per chi verrà il prossimo anno… ah, già, sono sempre io”, ha scherzato il direttore artistico Carlo Conti.

MARCELLO CIANNAMEA: “I GIOVANI AL CUORE DEL SUCCESSO, KERMESSE SEMPRE PIU’ DIGITAL”

Grande la soddisfazione di Marcello Ciannamea, Direttore Intrattenimento Prime Time Rai, per l’andamento delle cinque serate di Sanremo 2025. “Finalmente possiamo celebrare i risultati di questo Festival. Il risultato della serata finale ha ottenuto il 73,1% di share con un ascolto medio di 13,4 milioni di persone. Ancora una volta grande successo nella fascia di pubblico tra i 15 e i 24 anni, che ha raggiunto l’88,4% di share. I giovani al cuore del successo, questo potrebbe essere il payoff di questa edizione: segnalo che il momento più visto dai ragazzi è stato quello finale, con Lucio Corsi che si è complimentato con Olly per la vittoria. Altro dato importante è quello dell’interazione sui social, che conferma come il Festival sia sempre più digital”.

