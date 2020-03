Nadir Rachedi, 40 anni, e Karim, 29, hanno lavorato in Afghanistan, Libia, Libano e a Wuhan per aiutare Niccolò. Adesso uno è a Bergamo e l’altro a Lodi: “Negli ospedali è l’inferno. Voi non avete idea. State a casa e spargete la voce»

