i-funerali-di-pippo-baudo-a-militello,-migliaia-per-l’ultimo-saluto

Tante personalità di tv e politica, da Albano a La Russa

Catania, 20 ago. (askanews) – Militello val di Catania ha dato l’ultimo saluto a Pippo Baudo, volto simbolo della tv italiana scomparso a 89 anni, i cui funerali si sono svolti nella città siciliana in cui è nato. Migliaia di persone hanno assistito alla celebrazione dall’esterno della chiesa di Santa Maria della Stella.All’interno parenti e personalità dello spettacolo e della politica arrivati per rendere omaggio al conduttore televisivo, fra loro Albano, Gigi D’Alessio, Alberto Matano, Lorella Cuccarini, il regista tv Michele Guardì e poi il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Regione Renato Schifani, Gianmarco Mazzi, sottosegretario alla Cultura.Il vescovo della Diocesi di Caltagirone monsignor Calogero Peri ha aperto la cerimonia con alcune parole in memoria di Baudo.”Carissimo Pippo, noi ti auguriamo di splendere come stella non soltanto nel firmamento degli uomini, come già avviene, ma tanto luminoso anche e soprattutto in quello di Dio”, ha detto.Pippo Baudo sarà poi sepolto a fianco dei suoi genitori nel cimitero di Militello.