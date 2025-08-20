mercoledì, 20 Agosto , 25

Roma, guida turistica muore al Colosseo per un malore

(Adnkronos) - Giovanna Maria Giammarino è morta per...

Roma, trovato cadavere su tetto autorimessa a Monteverde

(Adnkronos) - Il cadavere di un uomo è...

Calabria, Tridico scioglie la riserva: “Disponibile a candidarmi”

(Adnkronos) - Pasquale Tridico, europarlamentare del Movimento 5...

Cecilia De Astis investita e uccisa a Milano, fermata madre del ragazzino alla guida

(Adnkronos) - Fermato la mamma dei due fratelli...
i-funerali-di-pippo-baudo-a-militello,-migliaia-per-l’ultimo-saluto
I funerali di Pippo Baudo a Militello, migliaia per l’ultimo saluto

I funerali di Pippo Baudo a Militello, migliaia per l’ultimo saluto

Video NewsI funerali di Pippo Baudo a Militello, migliaia per l'ultimo saluto
Redazione-web
Di Redazione-web

Tante personalità di tv e politica, da Albano a La Russa

Catania, 20 ago. (askanews) – Militello val di Catania ha dato l’ultimo saluto a Pippo Baudo, volto simbolo della tv italiana scomparso a 89 anni, i cui funerali si sono svolti nella città siciliana in cui è nato. Migliaia di persone hanno assistito alla celebrazione dall’esterno della chiesa di Santa Maria della Stella.All’interno parenti e personalità dello spettacolo e della politica arrivati per rendere omaggio al conduttore televisivo, fra loro Albano, Gigi D’Alessio, Alberto Matano, Lorella Cuccarini, il regista tv Michele Guardì e poi il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Regione Renato Schifani, Gianmarco Mazzi, sottosegretario alla Cultura.Il vescovo della Diocesi di Caltagirone monsignor Calogero Peri ha aperto la cerimonia con alcune parole in memoria di Baudo.”Carissimo Pippo, noi ti auguriamo di splendere come stella non soltanto nel firmamento degli uomini, come già avviene, ma tanto luminoso anche e soprattutto in quello di Dio”, ha detto.Pippo Baudo sarà poi sepolto a fianco dei suoi genitori nel cimitero di Militello.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.