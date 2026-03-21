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I funerali di Umberto Bossi a Pontida senza cerimoniale e pochissimi posti riservati
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I funerali di Umberto Bossi a Pontida senza cerimoniale e pochissimi posti riservati

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Milano, 21 mar. (askanews) – I funerali di Umberto Bossi domani all’abbazia di San Giacomo a Pontida ore 12 non prevedono alcun cerimoniale, e i posti riservati sono pochissimi. Sarà una cerimonia semplice, e non sono previsti interventi politici sul sagrato della Chiesa. All’uscita un coro degli alpini intonerà il “Va, pensiero”. La cerimonia sarà celebrata dall’abate del monastero di San Giacomo. L’organizzazione è affidata ad alcuni militanti della Lega, con le indicazioni della famiglia e del ministro Giancarlo Giorgetti. Lo fa sapere la comunicazione dello stesso Giorgetti.

Gli unici posti riservati sono per la famiglia e per limitatissime alte cariche istituzionali. La cerimonia funebre è aperta e i posti in abbazia sono destinati ai partecipanti in maniera libera fino a esaurimento. Fuori dall’abbazia è previsto un maxischermo che trasmetterà in diretta la cerimonia funebre. Le altre celebrazioni del mattino all’abbazia di Pontida sono sospese.

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