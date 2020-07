I futuri AirPods potrebbero usare la conduzione ossea per migliorare l’audio | Brevetto

Una futura versione degli AirPods potrebbe trarre vantaggio dalla tecnologia di conduzione ossea per fornire audio in una varietà di situazioni in cui gli auricolari normali non sono efficaci.

Nel corso degli anni, la conduzione ossea è stata un modo per le persone di ascoltare musica o rispondere alle telefonate utilizzando una cuffia appoggiata al cranio. Invece di trasmettere il suono attraverso l’aria, i dispositivi di conduzione ossea toccano invece punti specifici sulla testa di un utente,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo I futuri AirPods potrebbero usare la conduzione ossea per migliorare l’audio | Brevetto proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento