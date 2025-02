I gelati Tonitto 1939 chiudono 2024 con un fatturato a 16,2 mln (+13%)

Al 2028 attesa crescita di altri 10 mln, ci riprova con la Cina

Milano, 16 feb. (askanews) – Tonitto 1939, azienda genovese specializzata nella produzione di sorbetti e gelati, ha raggiunto nel 2024 un fatturato di 16,2 milioni di euro, con una crescita del 13% rispetto al 2023, confermando il trend positivo degli ultimi cinque anni. In particolare, l’azienda ha registrato una crescita di circa 1,3 milioni di euro nel mercato italiano (che rappresenta il 60% del fatturato) mentre il mercato estero (che copre il 40% del fatturato), ha visto un incremento di 700.000 euro.

“Siamo soddisfatti e orgogliosi dei risultati ottenuti, frutto del lavoro collettivo di tutta l’azienda – afferma Alberto Piscioneri, general manager di Tonitto 1939 – Per una realtà piccola come la nostra, crescere velocemente è un percorso sicuramente entusiasmante, ma anche difficile e dispendioso. Inoltre, con la trasformazione in corso, mantenere gli equilibri economici è sempre complicato”.

L’azienda ligure ha recentemente presentato il piano strategico 2025-2028, nel quale, nonostante le difficoltà legate ai costi e alle incognite derivanti dalla situazione internazionale, emerge l’obiettivo di perseguire una crescita di altri 10 milioni di euro entro il 2028. Tra il 2025 il 2026 avvierà la trasformazione del sito produttivo di Genova. Alcune aree di intervento saranno già attivate quest’anno, con impatti significativi sulle linee di produzione dell’azienda previsti per il 2026 e 2027, che permetteranno un ulteriore salto di qualità.

Sul fronte dell’export, una delle aree di maggiore interesse per l’azienda con sede a Campi (Genova), il 2024 è stato un anno di grandi cambiamenti, grazie all’arriuvo di 14 nuovi clienti. In particolare, l’azienda, che attualmente è presente in oltre 30 Paesi, ha fatto il suo ingresso in America Latina, ovvero in Perù, e in mercati come Vietnam, Taiwan, Marocco, Grecia, UAE, Macedonia del Nord, Oman, Croazia, Belgio, Lussemburgo, Lituania, Qatar e Bulgaria. Nel 2025, l’obiettivo di Tonitto 1939 è consolidare la presenza nei Paesi del Nord Europa già presenti nel portafoglio, a cui si aggiungerà la Finlandia nei primi mesi dell’anno. Il passo successivo sarà accelerare i progetti avviati negli ultimi due anni nei nuovi Paesi e, infine, stabilirsi in modo concreto e definitivo in mercati come la Cina, che, le difficoltà legate al Covid ha ostacolato.

Sul mercato domestico, Tonitto 1939 è ormai presente in tutte le regioni e ha ulteriormente consolidato la propria posizione nel Centro-Sud, attivando nuove partnership con catene della Gdo, migliorando la distribuzione dei propri prodotti a marchio e sviluppando nuove private label.

Nel 2025 sono previste diverse novità di prodotto: dalla collaborazione con Bauli che proseguirà con il gelato al gusto Panmoro e il gelato al croissant al pistacchio, fino alla partnership con Sperlari e il nuovo gelato Galatine. Inoltre, sono in programma varie novità a marchio Tonitto 1939.