i-gemelli-di-guidonia,-esce-“boomer”-e-prosegue-il-tour-estivo

Il 14 giugno fuori il videoclip del nuovo singolo

Roma, 11 giu. (askanews) – Si preannuncia un’estate molto calda e piena di impegni per i Gemelli di Guidonia. I tre fratelli Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino infatti, girano l’Italia con il loro show, unendo musica dal vivo ad esilaranti gag. Alla tournée si aggiunge l’uscita, il 14 giugno, in radio e in digitale, del loro singolo “Boomer”, un brano che estremizza e ironizza sui termini utilizzati oggigiorno dai giovanissimi, la cosiddetta “generazione z”, destinato a diventare un “tormentone estivo”.

Il brano, distribuito da Cinicodisincanto, è scritto dai Gemelli di Guidonia e prodotto da Pino Iodice e Aidan Zammit presso “Studio 8”.

“Noi Gemelli in realtà, facciamo parte della generazione dei ‘millennials’ ma l’essere ‘boomer’ è anche uno stato d’animo, un approccio alla vita quotidiana e un modus vivendi. E poi, diciamocelo, purtroppo alla soglia dei 40 anni ormai i giovanissimi ci vedono già come ‘anziani'”.

Lo stesso giorno uscirà anche il videoclip del singolo “Boomer” realizzato presso Leonardo da vinci studios, scritto e diretto da Massimiliano Papaleo.

Queste le prossime date organizzate da Lorenzo Paolucci Agency: 26 giugno San Giovanni Rotondo (Fg); 28 giugno Marina di Ugento (Le); 7 luglio Barletta (Bt); 13 luglio Comunanza (Ap); 14 luglio Massa Lubrense (Na); 20 luglio Monteiasi (Ta) con la Dolphin Jazz Orchestra; 3 agosto Giovinazzo (Ba); 5agosto Seravezza (Lu); 10 agosto Caposele (Av); 16 agosto Castelfranco in Miscano (Bn); 17 agosto Grottole (Mt); 18 agosto Civitanova Marche (Mc); 20 agosto Letojanni (Me); 23 agosto Albinia (Gr) 24 agosto Montecchio (Tr); 31 agosto Borgo San Martino (Rm) e 15 settembre Cascia (Pg).

Sul palco, ad accompagnare i Gemelli di Guidonia: Pino Iodice (chitarre), Salvatore Mennella (batteria), Christian Antinozzi (basso) e Danilo Ciminiello (tastiere).

I Gemelli coinvolgono il pubblico con uno spettacolo all’insegna della musica e del divertimento per uno show trasversale che ripropone i pezzi più belli della musica italiana e non solo, senza dimenticare gag e rivisitazioni ironiche di molte hit che sono diventi ormai il loro marchio.

Oltre al tour e al nuovo singolo, prosegue su RaiRadio2 la conduzione dei Gemelli di Guidnonia di “Happy Family” con Ema Stokholma che, dal 24 giugno, cambia orario occupando la fascia del mattino dalle 8.30 alle 10.30, con messa in onda, in contemporanea, su Rai2. Il tutto a conferma del talento musicale e comico di questi tre fratelli con lo show nel dna.