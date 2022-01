I genitori di Regeni incontrano Draghi e Cartabia: collaborazione sulla rogatoria

ROMA – Questa mattina alle 11.30 il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro della Giustizia Marta Cartabia hanno incontrato Paola e Claudio Regeni, genitori di Giulio, e l’avvocato Alessandra Ballerini in modalità di videoconferenza. Al centro del colloquio le possibili iniziative per dare seguito, nel modo più efficace, all’ordinanza del Gup di Roma. Lo comunica Palazzo Chigi.

Il giudice dell’udienza preliminare di Roma, Roberto Ranazzi ha disposto nuove ricerche dei carabinieri del Ros per la notifica degli atti agli imputati del processo per l’omicidio di Giulio Regeni. E in parallelo ha disposto la trasmissione dell’ordinanza al Governo per verificare l’esito della rogatoria avviata nell’aprile 2019.

