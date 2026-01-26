i-genitori-di-regeni:-mossi-dalla-giustizia,-non-solo-per-giulio

Da Fazio a 10 anni dal rapimento e per l’uscita del docufilm

Roma, 26 gen. (askanews) – “Si è sempre genitori, solo non pensavo che bisognasse sviluppare la genitorialità del figlio preso, torturato e ucciso. Questo veramente non è una cosa per cui nessun genitore è preparato, anche se purtroppo in tante parti del mondo succede a tanti genitori. È duro questo documentario ma sentivamo la necessità di farlo così, per rendere chiaro a tutti che cosa è successo e che cosa hanno fatto a Giulio. Noi abbiamo questo dovere e quello che possiamo fare è non dimenticare in nessun modo”.Così Claudio Regeni e Paola Deffendi a “Che tempo che fa”, ospiti di Fabio Fazio sul Nove a 10 anni dal rapimento del figlio e in occasione dell’uscita del docufilm su Giulio Regeni “Tutto il male del mondo”.”L’esigenza di giustizia è quello che ci ha mosso fin dall’inizio. Non è un qualcosa sulla quale abbiamo ragionato, ci è venuto spontaneo, perché quello che ha subito Giulio noi lo consideriamo un oltraggio inaccettabile e quindi con tutta la nostra forza con tutto quello che sappiamo fare ci siamo messi a perseguire la strada della giustizia e cammin facendo abbiamo scoperto il valore della giustizia non soltanto per Giulio, ma per tutti i Giulio e tutte le Giulia del mondo che purtroppo soffrono situazioni simili, non soltanto in Egitto” hanno spiegato.Inoltre, la madre di Regeni ha raccontato: “Una cosa che non ho mai detto è che la prima volta che abbiamo dormito in ambasciata il 4 febbraio io mi sono detta: ‘Ma se questo è successo a Giulio per la persona che era, dove è arrivato il nostro mondo?’. Ecco, sono passati dieci anni e ora capiamo dove è arrivato il nostro mondo”.