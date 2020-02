ROMA (ITALPRESS) – La notizia è di quelle che porta in sé il seme della rivoluzione e dell’evoluzione, in questo caso dell’editoria. Da alcuni giorni è infatti disponibile sulla piattaforma Alexa, lo smart speaker di Amazon, la nuova skill “Giornali Locali” che permette la lettura vocale delle notizie pubblicate dalle testate associate all’Unione Stampa Periodica Italiana già raccolte nell’aggregatore UspiNews.it.

L’idea nasce dall’esigenza di estendere le possibilità di fruibilità del sito Uspinews.it, su cui sono già presenti in tempo reale le notizie degli Associati Uspi, ampliandone la fruibilità anche sul nuovo sistema degli smart speaker.

Questo passaggio all’intelligenza artificiale permette oggi agli editori USPI,

L’articolo I giornali locali adesso si possono “leggere” anche su Alexa proviene da Notiziedi.

