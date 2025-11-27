i-giornalisti-flegrei-donano-la-panchina-rossa

Tre scuole unite per “Quel male… detto amore”

Domani Napoli e il territorio flegreo sarà protagonista di un’importante iniziativa dedicata alla lotta contro la violenza di genere: la consegna della Panchina Rossa, simbolo ormai riconosciuto di sensibilizzazione e memoria.

A donarla è stata l’Associazione della Stampa Giornalisti Flegrei, guidata dal presidente Claudio Ciotola, da sempre in prima linea nel promuovere cultura, informazione e impegno civile. L’evento, dal titolo evocativo “Quel male… detto amore”, nasce dalla collaborazione tra i Giornalisti Flegrei e l’istituto scolastico l’Ipseoa Gioacchino Rossini.

La giornata si aprirà alle 10:00 con un cocktail di benvenuto, seguito alle 10:30 da un dibattito introdotto dai docenti referenti Salvatore Colella e Giovanna Pellecchia, con il saluto della dirigente dell’Ipseoa Rossini, prof.ssa Teresa Martino. Parteciperanno anche l’Associazione San Mattia e il Centro Percorso Rosa dell’Ospedale San Paolo, attivi sul territorio nel supporto alle donne vittime di violenza.

Tra gli ospiti spicca il magistrato Francesco Chiaromonte, che offrirà un contributo autorevole sui risvolti giuridici e sociali del fenomeno. Presenti anche l’Assessore Ferrante del Comune di Napoli, il Presidente della X Municipalità Carmine Sangiovanni e il consigliere comunale Sergio Colella, per testimoniare la vicinanza delle istituzioni.

Protagonisti centrali saranno gli studenti, che presenteranno due cortometraggi, due performance di danza e diversi lavori artistici realizzati durante il percorso di riflessione sulle dinamiche della violenza di genere. Le loro voci e le loro emozioni rappresentano il cuore pulsante della manifestazione.

Il momento culminante è previsto per le 12:00, con la cerimonia ufficiale di consegna della Panchina Rossa, accompagnata dal saluto delle tre dirigenti scolastiche dei rispettivi istituti: l’Ipseoa Rossini, il Liceo Scientifico Arturo Labriola e il Liceo Artistico Boccioni – Palizzi.

Una rete educativa che unisce competenze diverse con un unico obiettivo: educare al rispetto e contrastare ogni forma di violenza. Subito dopo, gli studenti daranno vita alle esibizioni finali, chiudendo la mattinata con un messaggio forte e condiviso contro ogni forma di violenza.

La donazione della panchina da parte dei Giornalisti Flegrei e del loro presidente Claudio Ciotola non è solo un gesto simbolico, ma un invito concreto a non rimanere indifferenti. Un monito rosso acceso che ricorda a tutti che l’amore non è possesso né violenza, ma rispetto, ascolto e libertà.