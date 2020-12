“I giorni più bui della pandemia sono ancora davanti a noi”, dice Biden

AGI – “I giorni più bui della pandemia sono ancora davanti a noi”. Lo ha detto il presidente eletto Joe Biden parlando alla nazione da Wilmington, nel Delaware, per gli auguri di fine anno.

“Siamo grati per il vaccino”, ha dichiarato, ma ci sono ancora poche dosi per le immunizzazioni. Anche con il via alla campagna di immunizzazione e con le nuove misure “che metterò in campo a fine gennaio, la gente continuerà ad ammalarsi e a morire a causa del coronavirus”. “Una cosa vi prometto sulla mia leadership durante questa crisi, vi parlerò in modo diretto e questa è la semplice verità: i giorni più bui di questa battaglia contro il Covid – ha rimarcato – sono davanti a noi,

