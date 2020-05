I giovani scommettono sulla “ripresa verde” in Toscana

Tornano a farsi sentire i giovanissimi dell’Assemblea regionale organizzazioni giovanili (Arog) che riunisce le realtà giovanili istituzionali della regione Toscana A tirare le fila è Pietro Gentili, il liceale elbano che la presiede e che cita il greco a significare che “abbiamo la possibilità di scegliere, e soprattutto il dovere di scegliere il futuro”. In diretta si è collegato nei giorni scorsi in videoconferenza anche il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani. “Dovete essere orgogliosi delle molte attività di volontariato e solidarietà che avete svolto in questi mesi; ora è il momento di diventare attori diretti delle scelte che vi riguardano”,

