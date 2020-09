ROMA (ITALPRESS) – “Youth for Climate Live Series: giovani di tutto il mondo si incontreranno on line, venerdì 25 settembre 2020 alle ore 16, per discutere sulla necessità e sull’opportunità di porre la natura al centro dello sviluppo”. Ne dà notizia il ministero dell’Ambiente. Si discuterà, dunque, di ricorrere alla natura “non solo per contrastare i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità, ma anche per stimolare la crescita e lo sviluppo attraverso azioni ad alto potenziale in termini di efficienza energetica e di resilienza, con benefici connessi alla salute e al benessere, alla rigenerazione urbana, alla gestione delle risorse”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo I giovani si incontrano per combattere i cambiamenti climatici proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento