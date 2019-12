I gol più belli della decade 2010-19

Si è ormai chiusa una decade calcistica. Dal 2010 al 2019, dieci anni di grande calcio, di vittorie, sconfitte e soprattutto di grandi gol. D’altronde è stata la decade di giocatori dall’elevata caratura tecnica. Parliamo di giocatori come Messi e Ronaldo, che hanno duellato a lungo in Spagna con le maglie di Barcellona e Real Madrid, così come Ibrahimovic che è super presente nella lista che vi riportiamo qui di seguito. C’è spazio anche per un po’ di Italia con Francesco Totti e Fabio… continua a leggere sul sito di riferimento