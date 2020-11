I Gregorelli di nuovo insieme: pace fatta tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip | Video Mediaset

Pierpaolo Pretelli se in un primo momento litiga furiosamente con Elisabetta Gregoraci, sentitosi rifiutato decide poi in un secondo momento di avvicinarsi alla donna per avere con lei un chiarimento. Sebbene avesse deciso di mettere da parte la loro storia e approfondire nuove conoscenze nella Casa, non ce la fa a stare lontano dalla donna.

Difatti, l’ex velino, si riavvicina alla showgirl per un chiarimento, e tra i due torna il sereno: Pierpaolo ed Elisabetta si lasciano andare a un lungo e affettuoso abbraccio. Ecco il Video Mediaset.

