I Gregorelli, la loro storia al Grande Fratello Vip, ci sarà un futuro fuori? | Video Mediaset

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli nel ben o nel male hanno catalizzato l’attenzione dei telespettatori. Storia Si? Storia No? Amore si? Amore No? Chi può dirlo? Eppure la loro storia, i loro litigi e le repentine riappacificazioni hanno creato un affetto incredibile nel pubblico. I Gregorelli, piacciono, e anche tanto! Poco importa che non sia scattato il fatidico bacio, ma i loro occhi i loro abbracci hanno fatto il resto. Alfonso chiede ad Elisabetta se ci sarà un futuro fuori, e lei risponde: “In verità alcuni aspetti del suo carattere non mi piacciono, lo sa già perchè glielo ho detti. Ci siamo ripromessi una cena fuori e poi si vedrà. Ma la risposta è più no che si”. Ecco Il Video Mediaset

