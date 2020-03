“Noi come amministrazione ci siamo sempre battuti contro le privatizzazioni selvagge e per un ritorno e una valorizzazione dei servizi pubblici”. In un’intervista a Il Fatto Quotidiano la sindaca di Roma Virginia Raggi difende il sistema pubblico contro l’ideologia delle privatizzazioni criticando quanti “ci hanno accusato di essere dei nostalgici” perché si tratta di una critica che è mossa “da quella cosiddetta sinistra che ha smantellato la sanità pubblica”.

Virginia Raggi sostiene infatti che “se ben gestito, lavora meglio del privato” e in ogni caso ora si tratta “di recuperare spazi per la sanità pubblica” e proprio per questo come prima cittadina della Capitale,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo I guai della sanità sono colpa della sinistra, dice Virginia Raggi proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento