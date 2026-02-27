venerdì, 27 Febbraio , 26
I Jalisse: tornare a Sanremo per noi una missione ma c’è anche altro
I Jalisse: tornare a Sanremo per noi una missione ma c’è anche altro

“Pronti a partire con il tour e con la nostra band”

Roma, 27 feb. (askanews) – “Io sono tranquilla, nel senso che non ho l’ansia da prestazione per salire sopra quel palco. Quindi non c’è nervosismo, preoccupazione, adrenalina che va, che scende. Me la vivo in maniera molto tranquilla, serenamente, ecco. Siamo sereni, vero?”. “Sì, tornare a Sanremo, su quel palco soprattutto, per noi è una missione, è quello che noi vogliamo, perché è il nostro lavoro. Siamo un’etichetta indipendente, quindi per noi presentare un progetto nuovo e ripartire da Sanremo che ci ha permesso non solo di arrivare al pubblico con la vittoria, ma anche all’Eurovision Song Contest a un quarto posto, sarebbe bellissimo, ma non c’è solo Sanremo, ci sono tanti progetti. Quindi siamo già pronti per partire con il tour e con la nostra band. Il nostro lavoro lo portiamo sempre avanti”.Così i Jalisse, il duo musicale italiano formato da Fabio Ricci e Alessandra Drusian, parlando a Casa Sanremo dove hanno presentato un progetto a cui hanno collaborato per Sheba.

