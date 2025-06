i-karma-hanno-fatto-la-storia-del-rock-alternativo-italiano

Esce la riedizione del loro storico album, in arrivo novità

Milano, 30 giu. (askanews) – Sono stati protagonisti e pionieri del rock alternativo italiano degli anni ’90, i Karma dopo oltre 30 anni escono con la ristampa del loro primo storico album che porta il nome della band. Un ritorno che va oltre questa ristampa, nel loro futuro c’è sempre la musica come spiega David Moretti, attualmente creative director di Apple in California, che è il leader della band.”Sicuramente quello di promuovere questa ristampa che è stato un regalo meraviglioso in un momento importante per noi che siamo ritornati a fare musica dopo tanti anni. Poi mantenere la promessa di essere tornati per restare e quindi metterci al lavoro su nuova musica. Assolutamente sì. Noi abbiamo una missione, siamo in missione per conto di Dio. Esatto, del Dio della musica”.I Karma nascono a Milano nei frenetici anni ’90, che hanno cambiato il volto della musica.”La tradizione degli anni 90 ha insegnato alla nostra generazione il valore dell’autoproduzione, cioè il valore di in qualche modo avere la possibilità di rivendicare una presenza, una voce in un mondo in cui esisteva il mondo della normalità e il mondo invece in potenza che non esisteva ancora di una generazione che non veniva rappresentata. Gli anni 90 sono stati invece degli anni appunto di sperimentazione di contaminazione, contaminazione tra le arti non solamente musicale, quindi dal teatro all’arte contemporanea”.