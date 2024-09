I Kids Lab al Centro Commerciale Campania

Laboratori e animazione per i bambini in Piazza Campania

Ascolta, crea, gioca: così i bambini crescono. E’ da questa filosofia che nascono i Kids Lab, i laboratori realizzati per i più piccoli e da svolgere anche insieme ai grandi.

Ritornano al Centro Commerciale Campania di Marcianise, in provincia di Caserta, i weekend dedicati ai piccoli con attività selezionate per stimolare la creatività, incentivare l’apprendimento e per assicurare il divertimento.

Il primo appuntamento è fissato in Piazza Campania per sabato 14 settembre e domenica 15 dalle 15.30 alle 18,30. Ma le attività proseguiranno anche nei fine settimana di ottobre e novembre.

I bambini verranno accolti nell’area appositamente attrezzata e verranno condotti per mano in ogni momento per volare lontano con la fantasia ascoltando mille storie, per imparare a creare e ricreare i loro giochi preferiti o per mettersi in gioco in prima persona.

Le attività, infatti, abbracceranno tre aree creative: l’ascolto, dove i bimbi verranno trasportati in mondi diversi e lontani attraverso la parola con racconti fantastici e di vita quotidiana; la creazione, dove si darà spazio al gioco generativo per garantire lo sviluppo dei processi di attenzione e memorizzazione; il racconto, dove i piccoli con il gioco espressivo potranno creare storie, momenti musicali, cortometraggi o coreografie e allenarsi ad esprimersi per imparare a condividere le proprie emozioni, sviluppare abilità e scoprire qualcosa di sé diventando protagonisti assoluti delle attività.

Cinema, teatro, giocoleria, fiabe, natura, intelligenza artificiale, danza e musica saranno i temi dei laboratori per garantire a tutti, secondo le proprie preferenze, di avviare un percorso di crescita all’insegna del divertimento.

Le date: SETTEMBRE: Sabato 14 e domenica 15 dalle 15:30 alle 18:30; Sabato 21 e domenica 22 dalle 15:30 alle 18:30.

OTTOBRE: Domenica 13 dalle 15:30 alle 18:30; Sabato 19 e domenica 20 dalle 15:30 alle 18:30.

NOVEMBRE: Sabato 2 e domenica 3 dalle 15:30 alle 18:30; Sabato 9 e domenica 10 dalle 15:30 alle 18:30; Sabato 16 e domenica 17 dalle 15:30 alle 18:30; Sabato 23 e domenica 24 dalle 15:30 alle 18:30.

